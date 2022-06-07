美團績後發威勁彈10% 科網領漲恒指升571點

內地端午假期消費成績亮眼，A股強勁，帶動港股上揚，收市前外媒傳內地正結束滴滴調查，令恒指尾市抽升，揚571點，報21653點，大市成交1385億元。美團（3690）績後造好，以全日高位收市，升幅達一成。



國指收報7499點，漲232點；科指收報4601點，漲204點。

傳港澳8月通關 濠賭股造好



ATMJX全線向好，美團公佈業績後獲中金、野村、摩根大通及麥格理等大行調升目標價最高51%。麥格理將美團評級調高至「跑贏大市」，該股飆9.9%，收報198.1元，領漲科網股；阿里巴巴（9988）揚5%，收報96.95元；騰訊（700）升2.4%，收報367.6元；京東（9618）升4.7%，收報231.8元；小米（1810）升3.2%，收報12.34元。



市傳港澳有望8月通關，惟澳門行政長官賀一誠稱暫未收到消息，濠賭股仍造好，金沙中國（1928）揚6.2%，收報15.64元；永利澳門（1128）升3.9%，收報4.75元；美高梅中國（2282）升近3%，收報4.13元。

比亞迪飆5.7%創今年高



藥明康德（2359）發盈喜，料次季收入增長達預期，股價升8.5%，收報99元；帶動藥明生物（2269）急漲10.3%，收報62.9元；康方生物（9926）宣佈自主研發的抗腫瘤新藥具有良好效果，股價一度飆11.4%，惟收市插4.02%，報16.7元。



汽車股繼續造好，比亞迪（1211）首5個月銷量按年漲1.6倍，股價連升多日，更創今年高位300元，上漲5.7%，收報300.6元。汽車股中，新能源汽車表現較好，新能源車「三寶」理想汽車（2015）急升12.4%，收報113.3元；小鵬汽車（9868）急漲8.3%，收報99.1元；蔚來（9866）急升5.9%，收報149.5元。



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股近期走勢擺脫外圍市況波動影響，在內地經濟數據出現回穩後，為中港兩地股市帶來持續正面作用；近期部份大型科網股業績優於市場預期，令科技股投資氣氛回暖，帶動大市走勢。