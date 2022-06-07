傳內地審查將完結 滴滴退美市飆七成

中國網約車龍頭滴滴出行公告，於6月2日正式向美國證交會遞交25號表格，正式申請自願退市，按照標準作業程序，滴滴出行將於提出申請10天後正式從紐交所退市。公司表示，在自願下市後，不再在紐交所等交易所上市交易，但其存託憑證轉為一級憑證、可繼續在美國進行「場外交易」。受消息刺激，滴滴股價於美股盤前曾暴漲七成，高見3.15美元。



此外，據《華爾街日報》報道，內地監管當局正總結針對滴滴出行，以及另外兩間美國上市的科技公司調查，最快本星期撤銷對其接受新用戶禁令，並將宣佈罰款金額，當中滴滴出行所受罰款金額將較高。

GOGOX最快下周一建簿



另一方面，據路透旗下IFR引述消息人士指，阿里巴巴（9988）持股的物流獨角獸企業GOGOX，近日已通過港交所（388）上市聆訊，預期將於下周一（13日）起建簿招股，預期下周四（16日）定價，並於本月23日掛牌上市，集資約1至1.5億美元（約7.85至11.77億港元）。