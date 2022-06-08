港股反覆收跌122點 阿里健康逆市升7%

港股於周一急升後，昨日表現偏軟，恒指低開76點後，曾跌逾250點，低見21394點，最終收報21531點，跌122點，大市成交金額1400億元。國企指數收報7467點，跌32點；科指收報4599點，跌2點或0.05%。



科網股個別發展，阿里健康（241）為升幅最大藍籌股，飆7.44%，收報4.33元；其母公司阿里巴巴（09988）揚1.9%，收報98.8元；京東（9618）飆3.02%，收報238.8元；美團（3690）升0.45%，收報199元。相反，網易（9999）跌2.31%，收報160.8元；小米（1810）下滑1.62%，收報12.14元。

中藥教育股抽升



深圳出台《關於發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見》重要政策文件，《意見》提出，支持化學創新藥、全新劑型及高端製劑、現代中藥、先進製藥設備，以及數碼化醫療等領域發展。中藥股逆市走強，新華製藥（719）急升7%，收報6.12元；白雲山（874）彈高8.75%，收報23元。



內地高考首日，教育股逆市抽升，新東方在線（1797）及新東方（9901）各升3.83%及6.05%，收報4.07元及11.22元；中教控股（839）大升20.99%，收報6.34元；中匯集團（382）升15.65%，收報2.66元。



瑞銀發表報告指，Android智能手機鏡頭需求疲軟，而且面臨成本上漲，令手機鏡頭規格升級停滯，舜宇光學（2382）跌5.13%，收報120.1元，為表現最差恒指成份股。

舜宇插5.1%藍籌最差



香港股票分析師協會理事連敬涵表示，港股周一抽升逾500點後，周二出現調整，惟近日大市成交金額增加，是資金入市信號。他續指，相信市場調整結束後，可上試100天線約22088點，往下50天線20800點有支持。