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美麗華酒店：6月整體入住率逾七成

2022-06-08 列印
■美麗華酒店表示，6月酒店整體入住率已超過七成。資料圖片
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美麗華酒店（071）表示，6月酒店整體入住率已超過七成，上半年入住率已按年錄得48%增長，計劃繼續推出更多主題產品。該公司指，對今年中港兩地通關保持樂觀，相信本港回歸25周年將有一系列利好酒店及旅遊業政策推出。

美麗華在股東會後回覆傳媒查詢，指現時6月酒店整體入住率已超過七成，料上半年入住率較去年同期有48%增長，就此將會繼續推出更多主題產品，透露會將酒店化身為海灘俱樂部「Flamboyant MIRAMI Beach Club」，有待容後公佈活動詳情。
續推出更多主題產品

該公司指出，對今年與內地通關保持樂觀，因香港放寬外防輸入措施，以及適逢香港回歸25周年，相信將會有一系列利好香港酒店及旅遊業政策推出。未通關前，該公司會積極加強把握本地餐飲及宴會復甦，並作好部署迎接內地及澳門旅客。
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