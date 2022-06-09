恒指升482點越22000關 阿里漲一成重返紅底股

港股市底逐步改善，中國遊戲版號發放再惹監管鬆綁憧憬，阿里系領軍科網股突圍，阿里巴巴（9988）勁飆一成重返紅底，阿里健康（241）亦急漲逾11%，帶動恒指高收482點或2.2%，報22014點，相隔兩個月再上22000大關，大市成交增至1840億元。遊戲版號再度發放，刺激嗶哩嗶哩（9626）急漲近20%。



國指收報7679點，漲211點或2.8%；科指再度跑贏其他兩大指數，收漲218點或4.7%，報4818點。阿里系建功，阿里巴巴急升10.1%，收報108.8元；阿里健康漲11.6%，收報4.83元，兩股成為最省鏡恒指成份股，亦列入科指升幅三甲。大型科網股「ATMXJN」中，京東（9618）升6.5%，收報254.2元；美團（3690）升4.6%，收報208.2元。



手遊股重新開機，國家新聞出版署繼4月重啟審批遊戲版號後，再發放6月遊戲版號，涉及60款遊戲，相關概念股中，嗶哩嗶哩飆19.6%，收報236.6元，為表現最好科指成份股。騰訊（700）及網易（9999）兩大巨企旗下主理遊戲未見獲批，但大行里昂料只是時間問題，下半年網遊業務有望反彈，騰訊升6.5%，收報391.4元；網易揚5.66%，收報169.9元。

遊戲版號再發放 嗶哩嗶哩飆20%



其他手遊股方面，心動公司（2400）升8.4%，收報25.95元；IGG（799）漲7.7%，收報3.51元；指尖悅動（6860）新遊戲榜上有名，股價勁升40.6%，收報0.246元。



比亞迪（1211）執行副總裁廉玉波透露，很快會為特斯拉提供電池，直指「跟馬斯克是好朋友」，股價升2.8%，收報302元，重上300元關。電動車概念股持續彈起，贛鋒鋰業（1772）揚7.3%，收報111.5元；小鵬汽車（9868）升6.1%，收報104.7元。



椽盛資本投資總監曾永堅表示，遊戲版號再批印證中國放寬監管審批的取態，進一步為科網股提供修復估值機會，加上內地疫後復甦改善，對港股6月表現較為樂觀，預計恒指短期在21800點水平可尋支持，後市有望上試22500點水平。