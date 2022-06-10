北京爆疫累美團捱沽 恒指跌145點失22000

港股連日急升後昨日回吐，恒指跌穿22000關，大市成交1637億元。北京朝陽現疫情並實施封控，市場憂慮疫情擴散，拖累港股向下，恒指收跌145點或0.66%。科網股受消息影響同時回吐，美團（3690）瀉3.07%，收報201.8元。



恒指周四開市後曾升118點，隨後走勢向下，下午受北京疫情封控消息影響，跌幅擴大，最多曾跌270點，恒指收21869，跌145點或0.66%；國企指數收報7606，跌73點或0.95%；科指收報4749，跌68點或1.43%，成交金額1637.03億元。即月期指收報21791，跌58點，低水78點，成交10.9萬張。下月期指收報21686，跌61點，成交505張。

券商唱好 教育股受捧



藍籌股中，潤地（1109）升2.38%，收報34.45元，為表現最好藍籌股；兩大龍頭內房碧桂園（2007）及龍湖（960）分別漲2.16%及升1.96%。舜宇光學（2382）急挫5.81%，為表現最差藍籌。



ATMJX個別發展，阿里巴巴（9988）逆市升2.3%，收111.3元；騰訊（700）升0.87%，收394.8元；北京現疫情展開封控，封控區內娛樂場所暫停營業，令市場憂慮外賣平台受衝擊，美團跌3.07%；京東（9618）及小米（1810）分別跌2.05%及3.18%。



中信證券認為，教育行業調整初步完成，手頭現金充裕，能支撐公司業務轉型，新東方（9901）領漲教育股，該股升9.97%，收13.02元；新東方在線（1797）升2.29%。

專家：累漲二千點回調合理



uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰指，22000關為較大阻力位，恒指自5月尾起由19800水平升至現水平，已漲逾2000點，所以到整數關口做回調，「都好合理」；消息面上，受疫情影響，北京朝陽部份地區或進行封控，娛樂場所暫時關閉，令市場擔憂內地疫情發展及封控範圍再有變數；同時，內地科網股回吐較多，亦對大市有一定影響。