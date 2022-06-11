阿里坐過山車 恒指收跌62點

阿里遭遇分拆螞蟻集團上市「羅生門」，彭博及路透等外媒引述消息透露螞蟻IPO已獲當局開「綠燈」，惟中證監及螞蟻均否認重啟IPO計劃。阿里巴巴（9988）股價如坐過山車，收市仍錄得微漲。大市先跌後升，轉而回穩，恒指收跌62點，收報21806點；國企指數收報7609點，升3點；科指收報4806點，揚56點，成交金額1803億元。



螞蟻否認重啟IPO，但阿里巴巴表現仍堅挺，逆市升1.3%，收報112.8元；騰訊（700）升0.4%，收報396.4元；京東（9618）升0.7%，收報250.8元；嗶哩嗶哩（9626）今年首季業績按年虧損擴大，遭花旗、大和等大行下調目標價，該股急挫5.8%，收報219.8元；美團（3690）跌0.3%，收報201.2元。另外，京東健康（6618）漲6.2%，收報55.5元；阿里健康（241）揚5.2%，收報5.07元。

藍籌新貴 僅中芯逆市漲逾8%



恒指季檢於本周五收市後換馬，下周一開市前生效，四新貴爆冷納入成份股，屆時成份股將由66隻增至69隻。四隻新貴中，航運股東方海外（316）跌3.2%，收報235.4元；汽車經銷商中升控股（881）微跌0.3%，收報60元；鋁業生產商中國宏橋（1378）跌1.2%，收報9.65元；半導體製造商中芯國際（981）則逆市漲逾8%，收報18.86元。



汽車股落鑊熱炒，長城汽車（2333）逆市飆9.1%，收報15.52元；比亞迪（1211）新能源汽車5月銷量勝特斯拉股價大漲5.3%，收報315.8元；吉利汽車（175）漲5.5%，收報15.36元；五菱汽車（305）急漲13.1%，收報1.38元。新能源車股中，理想汽車（2015）急升4.7%，收報122.7元；小鵬汽車（9868）漲2.5%，收報108元。惟蔚來（9866）仍插水，收跌3.1%，收報154.7元。



內房近期銷售數據不理想，加上6至7月面臨償債高峰期，再次引發市場對民營房企資金鏈擔憂，龍湖（960）跌8.6%，收報33.35元；綠景中國（095）瀉7.6%，收報1.1元；潤地（1109）跌3.1%，收報33.4元；融信中國（3301）跌3.8%，收報2元。

分析：港股仍有機會上22500



寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指，雖然恒指本周未上到22000大關，但仍在附近徘徊，短線在21400至22500點範圍上落屬正常。其中，21400點已從上周阻力位變成現在的支持位。除非下周美股通脹數字實在太差，市場情緒轉為低落，否則港股仍有機會再上22500點。另外，恒指四隻新貴走勢跟各自基本面，航運股東方海外需要特別留意，上海集裝箱指數等「開始有小小停滯不前」，預期航運板塊短期內會有調整。