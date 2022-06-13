受累美加息升溫 內地穩增長力撐 恒指本周料先苦後甜

美國通脹未見頂，出乎預期再創40年新高，重燃進取加息憂慮，適本周美國議息增添幾分不明朗，港股反彈動力勢受外圍影響。但證券界人士認為，美股跌勢對港股影響較小，市場主要持續關注中國經濟復甦及對監管放寬取態，本周恒指有望反覆向好，料21000點水平尋到支持後，或重新向22500點進發。



美國五月消費者物價指數（CPI）按年升8.6%再創40年新高，向近期通脹見頂之說大潑冷水，美股上周五應聲急挫，港股夜期收報21326點，低水480點，俗稱「黑期」的新加坡港股場外指數昨低見21318點，較港股低488點，預視今天港股大幅低開。

21000點料有支持



不過，光大證券國際策略師伍禮賢認為，港股短線因外圍雖受壓，但本周仍可在21000點至22000點水平整固。他解釋，通脹升溫伴隨的加息憂慮主要捱沽的對象是高估值股份，但港股估值相對美股較低，再大跌空間有限。



伍續指，港股投資者較為關注內地支持實體經濟支持政策，以及放寬監管訊號，認為中國經濟將以「穩增長」為今年往後時間的重要目標，行業的監管壓力可逐步改善，在盈利及估值均有修復空間，認為科網股反而可趁回調吸納，當中騰訊（700）及美團（3690）兩大重磅藍籌科網股看高一線。



第一上海首席策略師葉尚志表示，港股受美股跌勢拖累，令走勢反覆，但整體穩中向好的大方向不變，對後市維持反彈看法，料下方支持位在20900點，上方有望挑戰22500點。他指出，港股市底已好轉，舉例指上周螞蟻集團重啟上市計劃的傳聞「食詐胡」，令市場空歡喜一場，但主要股東阿里巴巴（9988）上周五股價仍逆市上升，反映投資者情緒已改善，「市場氣氛好咗，都會傾向用正面態度解讀消息」，又指港股今次反彈已見板塊輪動，可維持樂觀氣氛。



對於美國通脹數據的影響，他認為會令美股氣氛較為緊張，但聯儲局早已為接下來兩次議息各加息0.5厘做好期望管理，故有關加息步伐的憂慮仍然可控。



聯儲局將於本周二及三舉行議息會議，市場主流預期會加息0.5厘，下月的加幅亦為0.5厘。但往後的看法更為進取，最新利率期貨顯示，9月議息加至0.75厘頓成主流，機率達48.5%，只加0.5厘的降至41.6%。另外中國將在本周三公佈五月俗稱「三頭馬車」的工業、零售及固定投資數據。

GOGOX周二開上市發佈會



另外，由前稱GoGoVan與58同城合併而成的亞洲物流服務平台快狗打車（GOGOX），繼早前通過上市聆訊後，公佈將於本周二舉行上市發佈會，意味招股程序進入直路。市傳集資額約1億至1.5億美元。