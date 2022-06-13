余偉文稱港金融穩定 續做內地與國際橋樑

金管局總裁余偉文表示，香港回歸25年以來，金融市場規模增長迅速，近年本港作為內地與國際橋梁的角色加強，而金融系統一直保持穩定，為本港金融發展提供穩健的基礎。展望未來，他指香港未來主要發展方向分別為金融科技、內地機遇，以及綠色金融，相信本港未來3至5年會進一步擔任橋樑的角色，認為本港有很多發展空間。



余偉文表示，回歸25年以來，本港金融市場高速發展，以銀行體系資產而言，本港銀行體系資產由1997年7月的約8.7萬億元，升至今年4月約27萬億元，上升約2.1倍。



隨着內地逐步開放其資本帳，余偉文指，香港作為內地與國際的資本橋樑，在過去10年迅速增長，又料這是本港未來3至5年的主要發展方向。數據顯示，2016年開通的深港通「北向通」，當時其日均交易金額約16億人民幣，去年升40倍至約650億人民幣。而2017年開通的債券通「北向通」，當時其日均成交金額約22億人民幣，去年則約260億人民幣，上升11倍。他續指，「南向通」近期業務穩步上升，認為其規模會在未來數年增加。

聯匯為港穩定基石



香港近年面臨不少挑戰，但他指，本港金融系統依然穩定，而聯繫匯率制度為本港金融系統穩定的基石。



他表示，金管局將推動CMU系統市場化，成為國際債券結算平台。現時經債券通投資中國債市的國際投資者，須經過CMU系統或中債登等進入市場，內地投資者同樣須經中債登或上清所，以及CMU系統，才可購買國際債券。他透露，金管局會在2025年對CMU平台進行升級，屆時可24小時運作，此外，新平台可讓用戶更靈活地管理帳戶、進行交收等。

料年底推商業數據通



商業數據通方面，余偉文表示，現仍處於試行階段中，截至今年5月，經商業數據通平台借出的貸款錄得800宗，涉及總額14億元，預計平台會在今年年底正式推出。