科技股領跌阿里急插8 % 恒指挫7 3 8點險守2 1 0 0 0

科技股領跌，阿里巴巴（9988）插近8%，收報103.8元，為表現最差藍籌股；美團（3690）瀉6.5%，收報188.2元；京東（9618）跌4.6%，收報239.2元；百度（9888）急插7.2%，收報139.1元；騰訊（700）挫4.9%，收報377元；網易（9999）跌5.7%，收報162.6元；嗶哩嗶哩（9626）急瀉10.4%，收報196.9元。
教育股炒上 新東方在線飆40%
上周五收市後藍籌換馬，4隻恒指新貴個別發展，中芯（981）無升跌，收報18.86元；東方海外（316）跌1.9%，收報231元；中國宏橋（1378）插3.6%，收報9.3元；中升（881）跌2.7%，收報58.4元。
教育股逆市向上，據內媒報道，新東方直播帶貨銷售額增加逾1700萬元人民幣，新東方在線（1797）逆市升39.97%，收報8.72元；新東方（9901）漲13.1%，收報14.48元；成實外教育（1565）上揚20.5%，收報0.229元；天立教育（1773）升5.6%，收報0.76元。
上月銷售數據跌 內房股受壓
人民幣受壓及內房5月銷售數據下跌，內房及物管股受壓，碧桂園（2007）插近8%，收報4.27元；碧桂園服務（6098）急挫7.9%，收報27.8元；龍湖（960）跌4.4%，收報31.9元；合景泰富（1813）瀉11.1%，收報2.16元。
光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，美國上月通脹高過預期，市場擔憂美國加重息，致使人民幣等亞洲區貨幣轉弱，影響中資上市公司盈利及收入等，市場亦憂慮高通脹或讓環球經濟轉差，故港股昨日隨外圍向下。他續指，從走勢來看，恒指未跌穿21000點，料短期內恒指將在21000點徘徊，上落300至500點，但要留意本周美國議息的消息。