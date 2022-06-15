憂加息0.75厘美股急挫 A股強勢帶動港股回穩

中證監澄清要求外資投行不要給高管過高薪酬消息不實，A股午後由跌轉升，上證指數收報3288點，升33點；深證指數收報12023點，升24點。
中資券商股急升
美國加息憧憬利好銀行股表現，中銀香港（2388）漲4.8%，收報30.55元，為表現最好藍籌股；滙控（005）漲1.75%，收報49.55元；恒生銀行（011）漲2.39%，收報137元。另一方面，信義玻璃（868）瀉3.52%，收報17.52元，為表現最差藍籌股。
中資證券商股集體抽升，光大證券（6178）揚12.57%，收報6.54元；中信建投證券（6066）揚5.93%，收報8.03元；廣發證券（1776）揚2.42%，收報10.16元；海通證券（6837）揚2.69%，收報5.72元。
ATMXJ個別發展，美團（3690）升3.29%，收報194.4元；京東（9618）升0.84%，收報241.2元；阿里巴巴（9988）跌2.5%，收報101.2元；小米（1810）跌1.54%，收報11.54元；騰訊（700）跌0.27%，收報376元。
椽盛資本投資總監曾永堅表示，港股短期內將繼續受外圍因素影響，雖然港股本身於技術上有改善趨勢，加上市場預期內地經濟觸底反彈，為港股帶來轉勢反彈基礎，惟在美國加息壓力下，料恒指短期將難延續上升趨勢。
專家料短期續受外圍影響
他指出，未來港股走勢須視乎聯儲局會否落實加息0.75厘，如美股及後走勢能夠回穩，港股將有望挑戰10天線，即21500點水平。