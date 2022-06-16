ATMXJ造好恒指漲240點 內險股炒起平保急升8%

內地「三頭馬車」數據勝預期，港股昨日高開43點後升幅擴大，恒指收報21308點，升240點；國企指數收報7452點，漲119點；科指收報4703點，升107點，成交金額1490億元。市場分析指，隨著內地經濟數據回穩，將為A股及港股帶來支持，料恒指月內有望上試22000關。



內險股備受追捧，中國平安（2318）飆升8%，收報50.55元，為表現最佳藍籌股；中國人壽（2628）上揚5.3%，收報12.64元；中國太保（2601）升7.4%，收報18.22元；新華保險（1336）急升5.3%，報收22.05元；中國財險（2328）急漲3.3%，收報8.4元。

新東方在線再飆54%



嗶哩嗶哩（9626）急升8.4%，收報210.2元；理想汽車（2015）升近5%，收報129.4元；小鵬汽車（9868）上漲6.6%，收報106.1元；碧桂園服務（6098）急升6.2%，收報29.85元。



ATMXJ表現造好，美團（3690）升1.3%，收報197元；京東（9618）升3.81%，收報250.4元；阿里巴巴（9988）急升4.4%，收報105.6元；小米（1810）揚近3%，收報11.88元；騰訊（700）升1%，收報379.8元，成交額80.38億元，為成交額榜首。



受近日直播利好情緒帶動，新東方在線（1797）連漲五天，收報16.56元，升54.2%；新東方（9901）收報17.88元，升22.47%。

另外，財政司司長陳茂波表示，正極力向內地有關部門，爭取容許在港上市中概股納入港股通，港交所（388）升4%，收報355.4元。

分析：恒指月內料試22000



光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，美國聯儲局議息在即，料在加息及縮表隱憂下，美股短期走勢波動，但由於近期A股走勢強勁，加上內地經濟數據逐步回穩，相信會為A股及港股帶來支持，料港股走勢較美股強。他預計，恒指本月內上試22000點水平，並於20800點有支持。