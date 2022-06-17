美期拖累港股腳軟 高開低收瀉4 6 2點

美國聯儲局加息0.75厘，創28年來最大加息幅度，惟符合市場預期，刺激隔晚美股造好。港股昨日隨外圍高開207點後顯著向下，午後美股期貨沽壓加劇，恒指一度跌逾600點，最終收報20845點，瀉462點；國指收報7259點，跌193點；科指收報4547點，跌156點，成交金額1584.8億元。



科網股普遍受壓，美團（3690）跌近4%，收報189.2元；京東（9618）跌1.7%，收報246.2元；阿里巴巴（9988）急跌3%，收報102.4元；小米（1810）下滑3.5%，收報11.46元；騰訊（700）挫3.2%，收報367.6元。

科網股普遍受壓



美國加息0.75厘，加幅為28年以來最大，銀行股個別發展，滙控（005）微跌0.2%，收報49.8元；渣打（2888）揚0.8%，收報57.3元；中銀（2388）升0.5%，收報30.15元；恒生（011）升0.3%，收報138元。

教育股逆市炒上



據報澳門立法會指博彩中介規範法案最快明年生效，不會與新《博彩法》同時送交審議，惟濠賭股普遍向下。美高梅中國（2282）跌2.9%，收報4.05元；永利澳門（1128）跌1.3%，收報4.55元；銀河娛樂（027）下滑0.4%，收報41元；金沙中國（1928）無升跌，收報15.22元。



新東方在線（1797）轉型直播帶貨熱炒（詳見另文），刺激教育股逆市炒上。天立教育（1773）狂飆105.1%，收報1.62元；光正教育（6068）飆49.5%，收報0.29元；澳洲成峰（1752）飆21.6%，收報0.107元。



宏高證券投資經理梁杰文表示，美國加息0.75厘雖屬市場預期之內，惟加息幅度大及加息快，再加上港匯走弱，美股期貨下跌等拖累港股後市。他續指，市場對內地積極的政策及對科網股監管放鬆等存在憧憬，料短期在20000至22000點拉鋸。