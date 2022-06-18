灣仔住宅地截收21份標書

灣仔皇后大道東269號、即呂祺教育服務中心限呎住宅地昨日截標，為區內相隔8年再有地皮推出招標，昨日各大、中及小財團均有派員入標，情況踴躍。地政總署公佈，地皮截收共21份標書，入標數目創近年新高。



據現場所見，入標財團包括長實、新地、信和、會德豐地產、恒基、嘉華、華懋、旭日國際、遠東發展、建灝地產、中國海外、佳明、百利保及富豪集團、中信泰富、永泰、漢國置業、鷹君等入標，另有不知名財團等。

長實新地信和等大財團入標



會德豐地產物業發展高級經理何偉錦說，集團以獨資入標，考慮到項目靠近港鐵站，加上灣仔市區地皮罕有，故有意競投，出價計自己數。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，集團獨資入標，由於過往在灣仔有發展經驗，加上灣仔屬特色地區，故有意發展，限呎無影響是次出價。

旭日國際獨資形式角逐



旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，集團是次獨資入標，對樓市充滿信心，正物色房地產投資機會及有潛力地皮，集團資金充裕，現在時機成熟，會多關注地產發展，並已於屯門青山公路有大型項目。是次出價已考慮地皮有限呎條款，鑑於灣仔租務潛力優厚，故看好地皮發展前景，計劃發展商住項目。



市場估值達18.8億



建灝地產林綺華指，集團是次獨資入標，由於港島地皮供應少，加上項目面積不大，因此有興趣競投發展，料興建中小型單位，限呎不是問題。預計項目需時5年完成，相信屆時是另一番景象，因此加息對今次投標影響不大。



上述地皮加入最低單位面積約280方呎的限制，發展商並未因「限呎」條款而影響投地興趣，業界人士指，市區住宅地皮供應短缺，料掀各路財團競逐，該地皮地理位置優越，屬市區罕有新供應，雖然該地設加入限呎條款，惟項目地盤面積較細，涉及投資額不大，相信會受市場歡迎，料掀各大中小財團競投。



該地皮面積約1.32萬方呎，可建總樓面約11.62萬方呎，綜合市場估值地價約16.96億至18.82億，每方呎樓面地價約14600至16200元。

