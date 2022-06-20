加息不利外圍 北水料續流入 恒指料偏強 惟受制21900

美國聯儲局上周加息0.75厘，主席鮑威爾表明重視通脹問題，加上美國通脹創新高，市場憂慮多國央行將收水，美股杜指上周五低收0.13%。分析指，環球加息壓力將影響外圍股市，惟港股因估值偏低，加息影響不顯著，而即將上任的港府新班子料有利經濟穩定，促進北水流入，預期恒指仍處於反彈過程中，短線偏強，惟受制於100天線約21900點。



恒指夜期跌81點，收報20914點 ，低水161點；港股美國預託證券（ADR）港股比例指數收報20926點，較港收市低149點。在美中概股則跑贏大市，阿里巴巴（9988）因螞蟻集團上市或有進展傳聞刺激，股價在美國時段曾急彈逾10%，而其後內媒引述央行消息指，央行並無受理螞蟻設立金融控股公司的申請，其股價升幅收窄，收市僅升0.78%。

阿里巴巴美市靠穩



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，通脹令環球股市受壓，但港股等更關鍵的因素是內地經濟能否持續性復甦，以及其對行業的監管能否放鬆等，因此，從近期內地經濟出現持續性回暖、科技股炒作氣氛改善等情況下，預期港股的走勢將較美股積極，惟受制於100天線，向下圍繞21000點上落。



香港股票分析師協會副主席郭思治則指，若環球利率上升，市場避險情緒將升溫，投資者及資金參與度將下降，上周五中概股表現跑贏美股，或有助港股短期表現，惟市場長期氣氛不利，料恒指短期將在20天線約21014點與50天線20934點防守。

對於上周螞蟻集團的消息，伍禮賢表示，港府公佈新班子，料短期內不會對市場產生明顯影響，但可能會有利北水的流入，對其產生正面作用。郭思治指，料新經濟股方面也將略微放鬆監管，給予市場喘息的空間，惟大幅度放寬則不會馬上出現。



展望本周，內地人民銀行貸款市場報價利率、澳洲及巴西央行貨幣政策會議紀要、美國5月成品房、現房、新屋銷售、美國原油庫存等數據將出爐，同時，鮑威爾亦就經濟前景及近期的貨幣政策發表證詞，歐州央行行長拉加德也將為歐洲貨幣政策發言等。

比特幣跌穿二萬美元



另外，虛幣圈連環「爆煲」事件致加密貨幣大瀉，比特幣（Bitcoin）連跌12日，跌穿2萬美元關口，為2020年12月以來首次，並於美東時間6月18日一度低見17601美元。截至昨晚8時40分，比特幣報19474美元；以太幣報1040美元；幣安幣報206美元；狗狗幣報0.057019美元。過去一周，比特幣及以太幣兩種加密貨幣下跌逾35%。

