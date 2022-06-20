中國內外循環拉動經濟 陳德霖籲港做好連接點

前金管局總裁陳德霖表示，近年本港金融服務業佔本地生產總值（GDP）的比例逾23%，反映金融業對本港經濟愈形重要；他展望時則指，香港要鞏固國際金融中心地位，必須自強不息，繼續做好中國內外循環的連接點，並要開拓新市場，及牢牢掌握大灣區的機遇。



陳德霖接受本報專訪談及香港回歸25年後的展望時，首先解說為何中國會以內外循環來拉動經濟增長，除因應近年地緣政治的劇變，以致中國採取宏觀的應對方法，即經濟發展以內循環為主，並連結外循環，其實這亦是中國宏觀經濟的必然發展，因時至今，中國的經濟體量已直逼全球經濟規模大的美國，且本身市場龐大，難再單靠出口撐經濟，所以中國的內外循環並非完全由地緣政治因素造成。

港必須自強不息



正因中國經濟走雙循環路線，陳德霖繼續看好香港作為中國內外循環最佳連接點的角色，並重申「香港作為連接點，我睇唔到有甚麼地方好得過香港」，因香港具一國兩制的優勢。他指，香港要發揮這角色，必須自強不息，他說：「香港（這方面）本身是很強的，但不可以停下來……並要尋找新的商機」，事關世界的貿易和供應鏈正在改變中，香港可續為貿易和金融中介，但需在新格局中開闢新市場，例如東南亞的馬來西亞、印尼，以及中亞、中東、非洲。

倡掌握大灣區機遇



他又提到粵港澳大灣區亦是充滿機遇的市場，並堅信其潛力可超越東京、三藩市及紐約三大灣區，只是「香港人遠遠未能夠理解到當中的機遇」。他認為中港在貨物與人在過關方面已有所理順，相信隨著生物認證科技的新發展，人員過關將更方便。至於資金流動方面，仍受內地資本帳限制，故建議「大灣區可以放膽些，深化和擴闊資金流……在大灣區先行先試，試得好就繼續深化，有問題就即刻修訂，我覺得這是一個很好的機會」，以便將大灣區的潛力好釋放出來。