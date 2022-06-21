恒指倒升88點守21000 內房炒上濠賭受累疫慌

恒指昨低開126點，一度跌236點，低見20839點 ，其後倒升，收復21000關，恒指收造21163，升88點或0.42%；國企指數收報7399，升31點或0.43%；科指收報4657，升4點或0.09%，成交金額1318.52億元。



即月期指收報21114，升119點，低水49點，成交10.09萬張。下月期指收報21015，漲116點，成交770張。



中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示，疫情形勢正在逐步好轉，經濟社會秩序加快恢復，房地產市場交易活躍性上升；下一步，人民銀行將因城施策實施好差別化住房信貸政策，更好滿足購房者的合理住房需求。

中央谷消費 汽車股造好



內房及物管股炒上，碧桂園服務（6098）急升15%，收報32.2元，為表現最好藍籌股；碧桂園（2007）及華潤置地（1109）分別升7.19%及8.36%。



工業和信息化部將研究出台超常規的穩增長政策，具體內容包括供給側結構性改革、拉動消費需求、加大技術改造投資等，刺激汽車股造好，以「造車新勢力」表現最佳。小鵬汽車（9868）急升13%，收報121.7元，為表現最好科指成份股；蔚來（9866）升10.41%，比亞迪（1211）升2.8%。



暑假前，澳門再次爆疫，將啟動全民核酸檢測並收緊出境24小時核酸檢測的措施，濠賭股受壓，其中澳博（880）跌3.17%，金沙中國（1928）跌2.15%，銀娛（027）亦下滑0.98%。另外，網易（9999）旗下遊戲《暗黑破壞神：不朽》推遲上線時間，網易挫6.68%，收報141元，為表現最差藍籌股。另外，近期焦點股新東方在線（1797）急挫32.08%，收報16.98元。



香港股票分析師協會理事連敬涵表示，美股周一晚休市，港股昨波幅只有約300點；而內房、電力、新能源汽車等相關股份有內地政策支持積極向好，而濠賭股等受負面消息表現較差，預料屬個別板塊炒作。他續指，目前整個股市偏淡沉悶，炒股不炒市，預期20700有支持，向上21400有阻力。