恒指三連捷續漲395點 銀行股搶鏡滙控揚3.8%

美股隔晚假期休市，但亞洲及歐洲股市造好，美股期貨升逾1%。恒指昨隨外圍造好，連升三個交易日，恒指收造21559，升395點或1.87%；國企指數收報7549，升149點或2.03%；科指收報4760，升102點或2.21%，成交額1193.62億元。



即月期指收報21474，升360點，低水85點，成交10.76萬張。下月期指收報21370，漲355點，成交1668張。

「仙股」南南資源升9倍



美國將於7月再加息，市場憧憬息差擴闊利好銀行股，本地銀行股向好，滙控（005）上揚3.73%，收報51.4元；恒生銀行（011）漲0.87%，而中銀香港（2388）及渣打（2888）分別升2.59%及5.6%。生科股跑出，信達生物（1801）旗下抑制劑治療食管鱗癌新適應症上市申請獲內地批准，股價升13.54%；藥明生物（2269）升5.02%。

內房科網股續造好



煤炭「仙股」南南資源（1229）發盈喜，預期全年度業績轉虧為盈，股價急升9倍，收報0.75元；新東方（9901）創始人俞敏洪在一場直播中表示，未來可能會開電商學院，新東方升4.04%；同系的新東方在線（1797）遭騰訊（700）減持股權，新東方在線股價仍漲3.06%。另外，阿里健康（241）飆12.1%，為表現最好藍籌；而中電（002）發盈警，股價逆市挫7.1%，為表現最差藍籌。



內房及物管股造好，碧桂園服務（6098）升2.48%；旭輝（884）及碧桂園（2007）分別升2.88%及1.73%。科技股亦不俗，阿里巴巴（9988）升1.34%，騰訊漲2.75%。



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，美國加息的消息已逐步被市場消化，亞洲股市周二大多向好，料市場氣氛正轉好，情況正面。他續指，內地疫情整體受控，復工復產進度良好，有利汽車、消費等發展，市場憧憬經濟復甦，預料短期內恒指在21500至22000徘徊。