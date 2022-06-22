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天潤雲招股 入場費2797元

2022-06-22 列印
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中國雲原生客戶聯絡解決方案提供商天潤雲（2167）昨日起至周五（24日）招股，發行4353萬股股份，香港公開發售佔一成，九成為國際配售，集資最多6.02億元，招股價每股介乎12.85至13.85元，每手200股，一手入場費2797.91元，預計於下周四（30日）掛牌。

另外，內地基因檢測平台美因基因（6667）今日掛牌，於輝立暗盤收報19.54元，升8.6%，一手帳面賺308元。美因基因以每股18元下限定價，發行1196.18萬股股份，超額認購8.6倍，一手中籤率10.01%，集資約1.5億元。
美因基因暗盤賺308元

據知情人士透露，內地網上音頻分享平台喜馬拉雅正考慮最快下周啟動其香港首次公開募股（IPO）計劃，目前正在為IPO引入基石投資者，可能募集低於1億美元，如與基石投資者談判進展順利，喜瑪拉雅將於6月30日開始接受機構投資者認購。
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