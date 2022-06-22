天潤雲招股 入場費2797元

另外，內地基因檢測平台美因基因（6667）今日掛牌，於輝立暗盤收報19.54元，升8.6%，一手帳面賺308元。美因基因以每股18元下限定價，發行1196.18萬股股份，超額認購8.6倍，一手中籤率10.01%，集資約1.5億元。
美因基因暗盤賺308元
據知情人士透露，內地網上音頻分享平台喜馬拉雅正考慮最快下周啟動其香港首次公開募股（IPO）計劃，目前正在為IPO引入基石投資者，可能募集低於1億美元，如與基石投資者談判進展順利，喜瑪拉雅將於6月30日開始接受機構投資者認購。
元朗昨晚發生罕見大停電事故。朗屏邨宏達路一條中電架空輸電管道於昨晚七時許發生火警，火勢猛烈，焚毀倒塌，導致元朗及天水圍等地區大範圍停電，多區漆黑一片，大廈全幢熄燈，不少人被困升降機。大停電影響屯馬線荃...
2022-06-22
唐山燒烤店打人案昨日有新發展，當局對唐山市公安局路北分局副局長李某予以免職，路北分局局長馬愛軍等五人接受紀律調查。河北省紀委監委昨日通報，對案件有關違紀公職人員展開調查，唐山市公安局路北分局局長馬愛軍...
2022-06-22
俄羅斯入侵烏克蘭發動戰爭，引發全球糧食危機，烏克蘭總統澤連斯基批評，俄羅斯將非洲當成「人質」。烏方承認俄軍佔有人數及武器優勢，當前爆發的戰事將會是決定性。烏克蘭南部港口城市敖德薩一個糧食倉庫，遭到俄軍...
2022-06-22
由信和、嘉華及招商局置地合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，昨日開放項目2房交樓標準示範單位。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目已獲批預售樓花同意書，日前亦上載樓書，與合作夥伴商討定價後最快周內...
2022-06-22
美股隔晚假期休市，但亞洲及歐洲股市造好，美股期貨升逾1%。恒指昨隨外圍造好，連升三個交易日，恒指收造21559，升395點或1.87%；國企指數收報7549，升149點或2.03%；科指收報4760，...
2022-06-22
侯克回流巴甲猶如虎入羊群，今季各賽事為明尼路上陣二十六次攻入二十球，上輪巴甲更轟出一記時速高達一百一十二公里的罰球。這名三十五歲老將周三再上征途，勢率隊於巴西盃十六強首回合主場擊敗法林明高，主勝單注或...
2022-06-22
為慶祝香港回歸25周年嘅電影《一樣的天空》，由莊澄監製，集結4位新晉導演陳翊恆、潘梓然、侯楚峰及葉正恒共同執導，透過4個勵志性單元故事發放正能量，表達人間有情、共同向上及共融。莊澄表示：「呢啲戲幾時都...
2022-06-22
《香港國安法》生效之後，警方仍接連偵破有人秘密製造具殺傷力武器，包括土製炸彈，反映仍有激進份子暗中圖謀發動襲擊行動。警方聯同消防處等部門，近日在社區聯絡五金店等商舖，要求留意不尋常地購買大批危險物料的...
2022-06-22
第一場五班一六五○米。吼今季的葉廄馬，需要一點勇氣，尤其是季內演出不甚穩定或沒甚表現的馬，更要抱着博的心態，宜敲忌捧。「鴻圖巨星」上季初評69分贏三班同程，若相信賽績，如今在五班當然大超班，問題是最近...
2022-06-22