網醫直播概念股急插 恒指受壓低收551點

投資風險胃納收縮，中國再放監管煙硝，拖累港股節節敗退，恒指低開89點後，反覆下滑，全日挫551點，以最低位21008點收市，10天線及20天線盡失，大市成交金額1269億元。互聯網醫療及網絡直播大受規管，阿里健康（241）及京東健康（6618）急瀉14%及15%，快手（1024）亦跌4%。



互聯網醫療股下挫，國家藥監局的《藥品管理法實施條例》修訂草案，為期一個月的公開徵求意見正式截止，內媒《21世紀經濟報道》報道，將會新增規例，明確規定第三方平台提供者，不得直接參與藥品網絡銷售活動。京東健康插14.8%，收報53.4元，為表現最差科指成份股；阿里健康急瀉13.9%，收報4.79元，成為最差藍籌股；平安好醫生（1833）跌6%，收報21.35元。



科網股疲弱，京東（9618）下滑6.2%，收報240.8元；美團（3690）急插4.8%，收報191.6元；阿里巴巴（9988）插4.1%，收報101.5元；騰訊（700）挫2.9%，收報370元。

中電連跌13天累挫逾15%



國家廣播電視總局、文化和旅遊部聯合發佈《網絡主播行為規範》，禁止31種行為包括對社會熱點和敏感問題進行炒作、展示無節制奢靡生活等，要建立「紅黃牌」管理等內部制度規範，對問題性質嚴重的網絡主播納入「黑名單」或「警示名單」。直播概念股下挫，快手插4.1%，收報82.35元；微盟（2013）跌3.3%，收報5.33元；中國有贊（8083）跌2.9%，收報0.203元。



中電（002）繼日前受澳洲業務遠期合約公平值不利變動而發盈警，遭大行紛紛唱淡，再因本港電纜橋燒斷引發屯門、元朗及天水圍地區大規模停電，股價跌2.7%，收報65.6元，連跌13天累挫15.6%。



uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰表示，港股投資者關注中國政策的動向，觸發科網股普遍下挫，尤以互聯網醫療及網絡直播板為甚，估計恒指後市仍會反覆偏軟，短期或下試20700點尋支持。