國策利好車股踩油上 A股帶動恒指揚265點

美國聯儲局主席鮑威爾堅定加息立場，美股三大指數隔晚低開，隨後反覆偏軟，尾市回落，A股呈現相反走勢，三大指數上揚；港股受車股造好帶動，恒指重返10天線及20天線，漲265點，收報21273點，大市成交1205億元。



汽車股落鑊熱炒，總理李克強召開國務院常務會議指，要進一步釋放汽車消費潛力，政策實施預測今年增加汽車及相關消費約2000億元人民幣，以及延長免徵新能源車購置稅，吉利汽車（175）上漲7.4%，收報16.84元，為表現最好藍籌。

吉利漲逾7% 藍籌最佳



新能源汽車漲幅驚人，理想汽車（2015）急升9.4%，收報154.2元；小鵬汽車（9868）飆9.8%，收報127元；蔚來（9866）升近5%，收報184.2元；比亞迪（1211）急漲4.5%，收報308.8元。



濠賭股繼續向下，受疫情惡化影響，澳門當局自5時起關閉娛樂場所。瑞信下調澳門博彩收入預測及濠賭股目標價，金沙中國（1928）獲維持「跑贏大市」評級，微彈0.6%，收報14.62元；美高梅中國（2282）遭下調目標價近三成，帶頭插水2.5%，收報3.92元。



ATMJX持續上揚，阿里巴巴（9988）宣佈與螞蟻逐漸擺脫業務往來後，一度急彈8.2%，收升6.4%，報108元，領漲科網股；美團（3690）被創始人王興旗下基金會減持後仍彈0.5%，收報192.6元；京東（9618）升1.2%，收報243.6元；騰訊（700）升1.35%，收報375元；小米（1810）漲1.9%，收報11.84元。

阿里飆逾6% 領漲科網股



香港股票分析師協會主席鄧聲興稱，雖然港元相對偏弱，但受惠內地推動平台經濟發展及北水持續流入，同時美國加息影響亦已被市場消化到「七七八八」，港股走勢相對穩定，雖未必會有大幅上揚，但有機會嘗試近100天線，即21800點。