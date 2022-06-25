生科光伏股齊落鑊 恒指漲445點

美國聯儲局主席鮑威爾強調無條件抗擊高通脹，大行預期美國經濟或能避開衰退，隔晚三大指數上揚；A股向好，港股繼續上揚，恒指高開高走，收市漲445點，報21719點，大市成交金額1484億元。阿里巴巴（9988）及嗶哩嗶哩（9626）均漲逾5%，領跑科網股，生科股及光伏股亦齊齊炒上。



光伏股落鑊熱炒，市場憧憬美國削減對華光伏組件關稅，卡姆丹克太陽能（712）一度急漲21.4%，收市仍升17.9%，報0.33元；協鑫科技（3800）上揚近11%，收報3.74元；協鑫新能源（451）急升11.2%，收報0.188元；信義光能（968）漲4.6%，收造13.12元。



生科股全線造好，信達生物（1801）漲11.9%，收報36.15元；藥明生物（2269）上揚10.4%，收報77.2元，為表現最好藍籌股；藥明康德（2359）揚11%，收報107.9元；榮昌生物（9995）旗下一款藥物在美國順利完成首例受試者入組給藥，股價急升10.3%，收報44.45元；百濟神州（6160）揚10.9%，收報103.4元；中生製藥（1177）擬收購美國上市生物醫藥公司F-Star，股價上揚4.9%，收報4.72元。

賭股收復失地 新濠彈逾5%



中電（002）終止跌回升，股價連跌14日後，昨日微彈0.31%，收報65.2元。中電發言人指，就元朗電纜橋起火事故，已完成第一組13.2萬伏特高壓電纜的鋪設工作，並於今日凌晨3時正式通電，另外兩組高壓電纜，爭取下周二或之前完成鋪設及通電。



港交所（388）行政總裁歐冠昇透露，港交所會進行結構性改進，確保是世界上最具競爭力的資本市場之一，又指本港新股市場正在升溫，現已有約180間公司遞交上市申請，數字處於歷史高位，港交所揚4.1%，收報374.2元。



濠賭股收復失地，澳門政府批准六家博企關於娛樂場幸運博彩經營期限延長至今年12月31日的申請，相關博企需額外一次性向特區支付4700萬澳門元，金沙中國（1928）彈3.3%，收報15.1元；銀娛（027）升3.1%，收報42元；永利澳門（1128）升5.5%，收報4.6元；美高梅中國（2282）升4.9%，收報4.11元；新濠（200）升5.2%，收報5.25元。

資源股受壓 宏橋挫4%



資源股受壓，大摩認為各國央行應對通脹行動升級及疫情衝擊將持續抑制金屬需求，令有色行業宏觀經濟背景惡化，五礦資源（1208）領跌資源股，急插7.5%，收報2.84元；洛鉬（3993）跌2.3%，收報4.32元；新晉藍籌股中國宏橋（1378）瀉4.2%，收報8.48元，創一個月新低。



華盛證券證券分析師聶振邦表示，市場已消化美聯儲鷹派立場消息，美股表現靠穩，對港股有一定支持，恒指現已十分接近100天線，若下周首兩日仍能保持在該位置上，後市確認有力看高一線。