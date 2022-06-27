憧憬中央送大禮 賀港回歸25周年 恒指本周料升破22000

美國經濟增長有減慢跡象，加上商品價格下滑，市場憧憬聯儲局將會減輕加息力度，美股上周五大幅上升，三大指數收市升幅介乎2.68至3.34%。總結全周，杜指反彈逾半成、納指漲7.5%、標指則升6.5%，三大指數均結束3周連跌。港股夜期上周五亦造好，報21781點，升185點。證券界人士認為，美股表現理想，短線有助於港股上漲。



證券業人士續指，內地政策會持續帶動港股，加上將迎來香港回歸25周年，相信本周港股會突破22000點，後市或上試22500點高位。

車股受惠政策可留意



光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，港股上周表現較為平穩，受美股影響，港股本周將攀升至22000點關口，並會在這個水平企穩。



金利豐證券研究部執行董事黃德几則認為，對美國加息的預期所引發的市場震盪，幅度和速度都相當驚人。但整體而言，通脹及經濟衰退問題對於A股和港股的影響較小，港股估值相對美股低，港股的抗跌力也強於美股。



黃德几續指，內地的監管政策正在逐漸鬆綁，此外內地仍需完成GDP增長5.5%的硬指標，相信下半年會有更多的「穩經濟」政策持續出台，帶動及推升港股，而本周將迎來香港回歸25周年，國家主席到港，中央或有機會「送大禮」，港股有望在6月底進一步向上，可能會突破22000點關，挑戰22500的高位。



黃德几看好內地汽車股，指內地不斷推出支持汽車消費的政策，令二手車市場更活躍，以及推動購置新能源汽車。此外，內地近期頻繁出台措施拉動內需、發展經濟，因此內需股也值得留意。伍禮賢認為，基於市場目前對於美國加息的關注和預期，本周可持續關注金融股，尤其是滙控（005）、渣打（2888）等大型銀行股，可能會因外圍金融股表現向好而被推升。

翠華虧損收窄至1.18億



另外，翠華（1314）公佈，截至3月底止年度，虧損1.18億元，按年收窄4.7%；每股基本虧損8.6港仙。期內，收益按年升3.9%至9.93億元。當中，來自香港的收入按年升6%至4.93億元；來自中國內地的收入按年升1.5%至4.91億元；其他收入按年升22.8%至783.2萬元。