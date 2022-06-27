王冬勝稱港經得起挑戰 籲拓新經濟產業吸人才

滙豐銀行非執行主席王冬勝坦言，香港回歸四分一世紀，近幾年接連發生社會不穩、疫情及地緣政治的問題，所帶來的挑戰較此前各風波更大。不過，歷史證明每次風暴過後，香港都會變得更強大，堅信今次亦然，但認為香港必須發展新經濟產業，以吸引國際人才。



王冬勝盡數所經歷大大小小的風波，其中香港回歸25年期間，先後出現亞洲金融風暴、沙士、雷曼爆煲，及至最近幾年發生香港社會不穩定、地緣政治及疫情問題。他說，「此前的風波都是一件、一件發生，但臨尾這幾年，社會不穩、疫情、地緣政治全部一齊出現，所以可謂很大的起跌，但從過去得出一大啟示，就是每一次風暴之後，香港都係變得更強大」。

有國家作強大後盾



他有香港變得更強大這個想法，事關有國家作為後盾，且香港可受惠亞太區的中產崛起及區內貿易的龐大潛力。他續說，中西方角力料將持續，但深信每一個地方，所謂政治「最緊要就是每一個市民、每一個家庭有冇飯食」，如市民溫飽成問題，任何國家都難以支撐下去。他續說，地緣政治對香港定有影響，但認為香港長遠的發展仍是正面。



談及香港銀行業面對最大挑戰，王冬勝謂，銀行業最重要是跟上潮流。解決人才不足方面，他舉例說，很多客戶反映都不懂如何轉型達致碳中和，即代表是一個知識機會，惟全球都在搶綠色金融人才，本港銀行亦缺這類人才。因此，香港就必須要創造新經濟產業，例如生物科技、綠色金融等等，方可吸納世界各地的人才，同時其他配套也要齊備。與此同時，香港應與大灣區一起發展，香港可從事研究的工作，大灣區則集中將研究成果變成商業化。

盼通關保留人才



保留人才是他認為眼前先要解決的問題，而通關是很重要。較早前香港嚴格的入境隔離措施已令不少人才離開香港，故「香港現時一定要追番上，要想辦法盡量將通關恢復方便」。