外圍向好科技車股撐市 恒指漲5 1 0點越2 2 0 0 0關

國指收報7816點，漲187點；科指重上五千關，收報5072點，升228點。有市場分析認為，港股跟隨外圍造好，加上臨近七一回歸紀念日，國家主席習近平訪港，市場憧憬惠港措施出台，將利好投資氣氛，料恒指在外圍造好下於21300點有支持。
小米飆逾12% 藍籌最佳
科技股支撐大市，小米集團（1810）飆12.4%，收報13.74元，為表現最佳藍籌；京東（9618）升6.2%，收報265.4元；網易（9999）漲3.9%，收報153元；阿里巴巴（9988）升3.7%，收報118.1元；美團（3690）急漲3.5%，收報205元。
北京出台現金補貼以刺激新能源汽車需求，汽車股向上，吉利（175）升3.9%，收報18.64元；比亞迪（1211）升2.5%，收報318元；小鵬（9868）升1.2%，收報138元；蔚來（9866）升2.6%，報收193.5元。
另外，港交所（388）升近7%，收報400.2元；安踏體育（2020）急升8%，收報95.95元；李寧（2331）揚4.7%，收報70.9元；舜宇光學（2382）漲9.6%，收報129.7元；比亞迪電子（285）急升14.9%，收報23.2元。
分析：憧憬惠港措施出台
椽盛資本投資總監曾永堅表示，由於美股近期回升，加上市場預期中國經濟見底回穩，令港股表現較為強勢。此外，由於臨近七一回歸紀念日，國家主席習近平訪港，市場憧憬惠港措施出台，將利好投資氣氛，料恒指在外圍造好下會於21300點有支持，並於短期內在22500點有阻力。