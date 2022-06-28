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歐舒丹多賺58% 末期息0.55元

2022-06-28 列印
■歐舒丹副主席兼行政總裁André Hoffmann表示，若香港通關將利好集團整體市場。
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歐舒丹（973）公佈全年業績，純利增長57.5%，至破紀錄的2.42億歐羅；銷售淨額增長15.8%，至17.81億歐羅；末期息派0.06585歐羅（約0.55港元），上升78.6%。副主席兼行政總裁André Hoffmann預期，歐舒丹本財年銷售額按年增長15%至16%，經營溢利率達至16%，認為仍是健康盈利水平。

網上銷售表現方面，儘管多個關鍵市場實體店人流進一步正常化，惟網上銷售繼續增長。Hoffmann表示，最近英國顧客恢復實體購物，對英國網上銷售造成重大挑戰。

內地市場方面，他指6月內地電商銷售水平逐步回升，估計本財年仍可錄得雙位數字增長。
成本上漲預告多地加價

被問及對本港零售業下半年預測，Hoffmann表示，若香港通關將利好集團整體市場。另外他又指，由於受通脹影響，原材料、包裝成本價格，尤其是物流成本上升，將持續在更多地方市場加價2%至6%。
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