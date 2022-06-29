A股帶動恒指漲189點 旅遊航空賭股齊炒上

港股昨日跟隨外圍低開84點，但受惠內地入境隔離日數縮減，港股午後跟隨A股轉升，恒指最多升496點，收報22418點，升189點；國指收報7893點，漲76點；科指收報5103點，升31點，成交額1759.28億元。



受惠內地放寬入境隔離措施，濠賭股備受追捧，金沙中國（1928）急升11.7%，收報18.2元，為表現最佳藍籌股；銀娛（027）升7.9%，收報47.75元；永利澳門（1128）急升12.8%，收報5.55元；美高梅（2282）升7.7%，收報4.63元；澳博（880）揚9.8%，收報3.7元；新濠 （200）升9.5%，報收6.23元。



旅遊股向上，攜程集團（9961）大漲16.5%，收報230.4元；復星旅遊文化（1992）升14.4%，收報12.56元；華住（1179）升13.45%，收報32.9元。航空股亦造好，國泰（293）升6.4%，收報8.6元；南航（1055）揚5.3%，收報4.57元；國航（753）升10.1%，收報6.78元；東航（670）升近6%，收報3.02元。

餐飲股造好 九毛九飆8%



餐飲股亦向好，海底撈（6862）漲7.4%，收報18.86元；九毛九（9922）飆8.4%，報收22元；譚仔國際（2217）揚4%，報收2.83元；奈雪的茶（2150）升近5%，收報7.2元。



受累主要股東Naspers事先張揚於場內出售集團所持有騰訊股份，騰訊（700）逆市跌3.3%，收報365.8元，為表現最差藍籌股。



uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰認為，隨著內地放寬入境檢疫，市場憧憬當局或進一步放寬防疫措施，惟當局目前仍強調動態清零目標，故現時仍須觀望當局未來會否全面放寬防疫措施。他指出，若未來防疫措施可全面鬆綁，旅遊、餐飲、航空、賭股將可即時受惠。他預料，直到內地舉行中共二十大之前，相信全面放寬防疫措施的機會不大。他指出，賭股、旅遊股等股價已經反彈不少，當中旅遊相關股份已由低位反彈三至四成，認為該等股份在目前股價不值得入手。