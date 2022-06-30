恒指挫 4 2 2點穿2 2 0 0 0關 蔚來遭灰熊狙擊急插1 1 %

美國消費者信心指數創16個月以來新低，拖累隔晚美股三大指數齊齊插水，港股在期指結算日隨外圍低開低走，恒指低開293點後，反覆向下，加上A股偏軟，恒指失守22000關，收報21996點，跌422點，國企指數收報7694點，跌199點；科指收報4937點，跌166點，成交金額1608億元。



汽車股備受沽壓，蔚來（9866）遭海外沽空機構灰熊（Grizzly Research）狙擊，股價急跌11.4%，收報165.5元，為表現最差科指成份股；理想汽車（2015）急插8.8%，收報144.3元；小鵬汽車（9868）下滑7.4%，收報125.1元；比亞迪（1211）急瀉近5%，收報315元；吉利汽車（175）挫8.2%，收報17.5元，為表現最差藍籌。



ATMXJ受壓，京東（9618）跌3.1%，收報251.4元；美團（3690）跌2.3%，收報202.8元；阿里巴巴（9988）跌3%，收報114.5元；小米（1810）亦挫近3%，收報13.8元；騰訊（700）跌0.2%，收報365元。



部份旅遊及餐飲股回吐，攜程（9961）跌4.5%，收報220元；華住（1179）下滑6.8%，收報30.65元；海底撈（6862）跌2.2%，收報18.44元；奈雪的茶（2150）挫6.7%，收報6.72元。

內房股逆市造好 萬科升4%



內房股逆市造好，其中萬科（2202）董事會主席郁亮在其股東大會稱，內地房地產市場短期已觸底，市場恢復是一個緩慢、溫和的過程，萬科升4%，收報19.2元；雅居樂（3383）升1.9% ，收報3.16元；碧桂園（2007）漲0.6%，收報4.85元。



香港股票分析師協會理事連敬涵表示，美股隔晚下滑及蔚來等大型車股受壞消息影響而捱沽，強勢股下跌，加上市場或已逐漸消化周二的利好消息，令大市失去支持。他續指，國家主席習近平考察時表示，中國的防疫措施是最經濟、效果最好的，令市場憂慮內地重防疫，短期內可能不再推出優惠的經濟措施，氣氛轉差，預料恒指短期內22500點有阻力，向下100天線約21700點有支持位。