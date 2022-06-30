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維他奶蝕1.6億 上市首停派息

2022-06-30 列印
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維他奶（345）公佈截至3月底止全年業績，期內由盈轉虧，錄得虧損1.59億元，去年則錄純利5.48億元；每股基本虧損14.9仙；不派末期息，是自1994年上市以來首次全年不派息。受業績拖累，維他奶股價大跌6.84%，收報13.9元。

集團期內收入65.01億元，按年減少13.55%；毛利率為47%，按年下跌6個百分點。受上半財年銷售疲弱及新冠疫情影響，維他奶中國業務收入，以當地貨幣計算下跌28%；香港地區銷售淨額則按年升4%，至19.34億元。

維他奶集團執行主席羅友禮指，虧損受內地銷售於上半年錄得顯著跌幅影響，隨著內地業務表現於下半年跌幅改善，集團計劃在保持各市場收入持續增長的同時，繼續專注內地業務復甦，帶動整體增長。
專注內地業務復甦

被問及何時恢復派息，羅友禮稱，若錄得預期盈利，將作適當分派。
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