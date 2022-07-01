港股半年累插1538點 中海油漲43%藍籌稱王

港股上半年最後一個交易日，大市反覆跌逾百點，恒指收報21859點，跌137點，成交金額1514.7億元，全日波幅392點。恒指半年累計跌1538點，跌幅6.57%。分析料恒指短期走勢未至太差，料會於21400點有支持，如企穩則有望重上22000點。



恒指昨日低開79點，上午曾跌84點見21912點，午後跌幅擴大，一度低見21719，惟尾市跌幅收窄，收造21859，跌137點或0.62%；國企指數收報7666，跌27點或0.36%；科指收報4870，跌66點或1.36%，成交金額1514.7億元。

舜宇插48%表現最差



總結半年，中海油（883）為表現最佳藍籌股，累計升幅達42.63%；其次為中國海外（688），累計升幅達34.34%，第三為萬洲國際（288），累計升幅達23.93%。相反，舜宇光學（2382）為表現最差藍籌股，累計跌幅達48.13%；其次為創科實業（669），累計跌幅達47.26%；第三為申洲國際（2313），累計跌幅達36.59%。



美國商務部周二（28日）把36間企業新增入黑名單，包括5間中國企業，部份以香港為基地，據指是俄烏開戰以來，首度對華企採取行動。科技股偏軟，美團（3690）急跌4.24%，收報194.2元，為表現最差藍籌；阿里巴巴（9988）跌2.27%，收報111.9元；騰訊（700）跌2.9%，收報354.4元；小米（1810）跌1.16%，收報13.64元；京東（9618）升0.56%，收報252.8元。

分析料有望重上22000



光大證券國際證券策略師伍禮賢指，雖然港股本周曾升至22500點，但騰訊被大股東減持令其股價受壓，拖累港股向下。



他認為，港股目前仍然能企穩於100天線之上，預期短期走勢未至於會太差，料恒指會於21400點有支持，如能企穩下周將有望重上22000點。