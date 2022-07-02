騰訊字節傳再裁員 或涉數千人

《華爾街日報》報道引述引述騰訊（700）、字節跳動等現任和前任員工表示，這兩間公司正展開新一輪裁員，最新一輪成本削減行動將影響到數以千計的員工。騰訊沒回應該報道的評論請求。另外，騰訊收購的短視頻平台VUE VLOG宣佈停止運營。



報道指，以往科企的裁員重點主要是重組虧損業務和非核心部門，惟隨著疫情促使政府採取了嚴格的封控措施，一些公司開始將裁員擴大到核心業務。報道引述了解騰訊裁員情況的員工透露，騰訊在截至3月31日的季度裏收入幾乎沒有增長，其計劃在今年底前在不同業務部門裁員，將波及一些核心業務，而且可能會影響一些中高級管理人員。

據悉，微信運營團隊正裁減數十名從事影片號（Channels）短影片服務的員工。

中高級管理層料受影響

消息人士指，騰訊的遊戲部門已開始對一個運營遊戲玩家社區的團隊裁員數十人。未來數月，多個內部遊戲開發工作室可能也會裁員，因騰訊預計中國政府批准的遊戲項目會減少。據悉，騰訊仍未確定最終裁員人數，但可能至少涉及數以百計的員工。

騰訊曾於業績會中強調要降本增效，據報，騰訊5月底向員工表示，晉升將不再意味自動加薪，同時敦促高級管理人員更加關注成本管理、風險控制和合規性。

字節跳動方面，報道引述現任員工稱，自5月以來，該公司在有約300員工的上海一家視頻遊戲開發工作室中，已解僱逾半數人，該工作室已於6月初解散。該公司亦從一個遊戲發行部門裁員數十人。另有現任和前任員工指，由於教育領域的需求不旺，字節跳動正從其教育部門削減約3000人。

短視頻平台VUE VLOG停運

據報道引述現員工和前員工稱，嗶哩嗶哩（9626）自5月以來一直在裁減遊戲、直播等一些核心業務部門的人員。

另外，內媒報道，騰訊收購的短視頻平台VUE VLOG宣佈停止運營，現已於各大應用商店下架。據公告稱，7月1日起，VUE VLOG將停止新用戶註冊、會員充值服務，並且關閉客戶端部份功能。但已經註冊過的用戶仍可登錄、瀏覽、下載之前上傳的視頻。與此同時，對於已充值購買但未到期的會員服務，用戶可繼續登錄使用直至會員服務期屆滿。9月31日起，VUE VLOG將全面停止運營，關閉服務器和官網。