中央振興經濟 北水料續流入 恒指本周料上望22000

避險資金流入美元，令美匯指數突破105關口，美股三大指數於下半年首個交易日輕微上揚，杜指、納指及標指上周五齊升1%。分析指，雖然外圍股市仍見不明朗因素，但內地當局轉變態度推動經濟發展，尤其是支持新經濟股，踏入「七翻身」月份，港股未必大幅波動，本周仍有機會升上22000點關口。



香港股票分析師協會主席鄧聲興透露，踏入下半年，港股投資氣氛不用太擔心，受惠內地資金持續流入，恒指上半年終結前整體走勢已有所改變；其次，內地已從去年「整改調控」轉為「推動經濟」，例如5月製造業採購經理指數（PMI）好於預期，中央轉調有望帶動新經濟股穩步回暖。港股整體走勢料較上半年有所改善，惟暫時不會見大幅上升。

美債息回落有利股市



他續指出，踏入「七翻身」月份，環球股市仍有不明朗因素，需要關注美國下次加息情況、疫情對供應鏈及物流運輸的持續影響，以及俄烏局勢，預期北水持續流入抵銷部份美國加息的負面影響。



獨立股評人李聲揚表示，7月1日前港股雖連跌兩日但跌幅不大，而美債債息亦於上周五插水，預期對市場有正面作用。港股自今年第二季度起已跑贏美股，本周一有機會持續高開，隨著內地對科網股監管鬆綁，支撐港股衝上22000點關口不是太難。



此外，ETF將於今日正式納入互聯互通機制，至於能否為港股帶來刺激作用？金利豐證劵研究部執行董事黃德几認為「影響有限」，皆因ETF中涵蓋的主題產品相關股份早已納入滬深港通中，未必能在短時間內引起投資者對ETF中相關資產的興趣，且ETF投資與個股投資是兩個不同機制。寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩亦稱，ETF通雖未必對港股有直接影響，但始終開了窗口令更多資金有條件流入本港市場。

世茂未能償還80億票據



另外，世茂（813）昨日公佈，未能如期支付一筆涉資約10.24億美元的債券本金及利息，該公司已聘請鐘港資本及盛德律師事務所分別擔任其財務及法律顧問，世茂目前尚未收到債權人加速還款通知，且收到相關銀團貸款行出具的書面支持函。



此外，碧桂園（2007）公佈6月錄得銷售額345.2億元（人民幣，下同），按年瀉35.3%，按月增20.2%。