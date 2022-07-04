「ETF通」今日開車 北向83隻南向4隻

交易所買賣基金（ETF）互聯互通將於今日（7月4日）正式通車，內地和香港投資者可以互相通過當地證券行進行買賣，開通初期只有4隻ETF納入港股通ETF名單，北向合資格ETF初始名單共有83隻。業界人士認為，今天可能只是ETF互聯互通計劃的「1.0階段」，預計開啟初期對市場的影響甚微，期待日後可放寬產品的類型。



據聯交所及滬深交易所公佈，南向初期名單共4隻ETF，分別是盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）、南方恒生科技（3033）、安碩恒生科技（3067）。而北向合資格ETF初始名單中，滬股通佔53隻，深股通有30隻。



三星資產運用（香港）ETF分銷主管凌子敬表示，現時關於ETF通機制有聯交所有具體規定，包括聯交所ETF過去6個月日均資產規模達（AUM）17億元，且其成份證券以港股通標的股票為主，不得屬於合成ETF、槓桿及反向、期貨等產品等，因此，面向內地的港股通ETF初期沒有太多隻ETF可被納入機制。

節省內地投資者成本



凌子敬續指，ETF通可看作港股通的一部份，過往大型ETF有互掛機制，即將香港的ETF與內地的ETF互掛，香港和內地的基金管理公司分別設立一隻ETF，並投資於在對方市場上市的另一隻ETF，該次被納入的4隻ETF早已用互掛的形式讓內地投資者可進行投資。他預計，ETF通開通的初期對市場的影響甚微，而對內地投資者而言，用ETF通代替互掛的機制去投資香港的ETF產品，可節省投資成本。

業界期待增添產品



未來資產環球投資（香港）ETF固定收益基金管理主管霍浩華表示，7月4日可能只是ETF互聯互通計劃的「1.0階段」，是要確保ETF通計劃在一段時間內順利運行而不會出現任何問題。他希望日後在發展ETF通的「2.0階段」時，該公司可參與諮詢及給予建議，並期望ETF通計劃可納入更多符合條件的ETF產品，包括涵蓋不同資產類別（如股票、固定收益和商品）的香港上市ETF，具有不同主題（例如高股息、ESG）的ETF等。