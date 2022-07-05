恒指下半年開局跌2 9點 生科股全線揚藥明漲8 %

美債債息早前上升不利亞太股市，港股反覆偏軟。2022年下半年開局首日，恒指低開169點，早段曾大跌逾400點，全日跌29點，收報21830點，成交金額1314億元。分析指，港股利好因素暫告一段落，回軟屬正常，現仍在考驗10天及20天線位置，即使美債息之後再升穿3厘亦不用太擔心，對港股仍具信心。



生科股全線造好，藥明生物（2269）上揚8%，收報77.55元，為表現最好藍籌；榮昌生物（9995）急升15.4%，收報50.7元；藥明康德（2359）揚7%，收報111.9元；信達生物（1801）漲8.9%，收報38元；百濟神州（6160）揚10.4%，收報108.7元。



科網股總體上揚，大摩認為美團（3690）外賣業務仍具有強大競爭優勢，重申該股為其中國互聯網首選股不變，美團高開高走，收報201.2元，升3.6%；嗶哩嗶哩（9626）領漲科網股，上揚6.6%，收報214.2元；京東（9618）漲3.6%，收報262元；小米（1810）漲1.5%，收報13.84元；早前遭大股東減持的騰訊（700）跌2%，收報347元。

商湯未止瀉 再插逾18%



AI龍頭商湯（020）受基石投資者禁售期結束影響連日大幅插水，昨日低開低走，一度大瀉逾20%，管理層表示承諾延長股份鎖定期6個月，該股上周四跌逾46%，周一急插18.85%，收報2.54元。早前獲大行看好的智能手機相機鏡頭供應商舜宇光學（2382）急跌6.6%，收報119.5元，成為表現最差藍籌股。



澳門6月幸運博彩毛收入按年大跌逾六成，今年首六個月幸運博彩毛收入按年跌46.4%，濠賭股捱沽，金沙中國（1928）跌3.1%，收報18.14元；澳博控股（880）急跌4.8%，收報3.39元，為表現最差濠賭股。



香港股票分析師協會理事連敬涵指，在半年結、慶回歸等利好因素帶動下，港股上周已實現一定升幅，暫未見其他利好消息，因此大市回軟屬正常，同時恒指正在回試10天及20天線位置，但仍要留意多幾日看其能否企穩。