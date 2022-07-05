塗鴉智能暗盤升3% 每手賺116元

今日掛牌的物聯網公司塗鴉智能（2391）暗盤高收。塗鴉智能在富途暗盤高開1.87%，見19.66元，其後一度高見21元，升逾8.8%，最終收報19.88元，升3.01%，每手帳面賺116元。塗鴉智能以每股19.3元定價，香港公開發售部分合共接獲3981人認購，超額認購約8.95倍，一手中籤率18.03%，集資約7000萬元。



金融壹賬通（6638）昨日以介紹方式在聯交所主板掛牌上市，按1股美國存託股代表3股股份轉換價計算，公司於紐交所上市股份上周五（7月1日）收市價為4.81元，其股份昨日收報5.4元，較上周五美國收市價高12.3%。

金融壹賬通首掛報5.4元



董事長葉望春表示，是次登陸香港上市是公司邁向新階段又一標誌，公司將繼續秉持專業，科技創造價值初心，以技術+業務為全球金融數碼化轉型藍圖注智賦能。