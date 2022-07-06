長和英電網待價沽 獲大行看好價值

長江基建（1038）等三家長和系企業持有的英國電網公司UK Power Networks（UKPN），在高通脹下身價亦水漲船高，近日有傳長和系臨時加價，令出售計劃中止。但多間大行唱好UKPN價值，摩根大通認為，事件反映UKPN價值更好，料長建會等待更好時機再放售。



摩通報告指，中止交易反映UKPN有更好價值，因為其收入與通脹掛鈎。該行又指，由於長建或電能（006）短期未必有大型收購，料會保持受規管資產，靜候更佳出售機會，從而為股東提供5至6厘收益率。

摩通維持「增持」評級



摩通維持長建及電能「增持」評級，目標價分別為48.1元及49.35元。大和指，中止交易意味長和系對UKPN價值更樂觀，維持長建跑贏大市評級，目標價48.1元。