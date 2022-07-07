A 股軟恒指挫2 6 6點 旅遊航空股齊捱沽

英倫銀行行長貝利周二出席記者會時警告，全球經濟前景明顯惡化，市場憂慮全球經濟衰退風險增加，A股疲軟，上證指數及深成指齊跌逾1%，恒指昨日低開76點後，反覆向下，收報21586點，跌266點，成交金額1412億元。



內地疫情反覆，上海有4地列為高風險區，22地列為中風險區，旅遊及航空股走弱，攜程集團（9961）急跌6.6%，收報205元；復星旅遊文化（1992）下滑7.7%，收報11.22元；華住（1179）挫4.6%，收報29.3元；同程旅行（780）跌6%，收報15.86元；；國航（753）跌6.5%，收報6.22元；南航（1055）挫4%，收報4.3元。



美債息曲線倒掛，本地銀行股受壓。滙控（005）下滑3.5%，收報49.1元；旗下恒生（011）下滑1.1%，收報133.5元；渣打（2888）走低2.6%，收報55.85元；中銀香港（2388）挫3.5%，收報28.9元；大新銀行（2356）跌2.3%，收報6.42元。

中海油跌近5% 藍籌最差



「三桶油」向下，中海油（883）挫4.8%，收造9.9元，為表現最差藍籌股；中石油（857）急跌4.3%，收報3.55元；中石化（386）下滑0.8%，收報3.5元。



電力股逆市造好。華能（902）升近3%，收報4.18元；中國電力（2380）急升5%，收報4.93元；華潤電力（836）走高2.3%，收報16.94元。



另外，和黃醫藥（013）公佈，與創響生物IMG-007的全球一期臨牀試驗完成首例受試者給藥，和黃醫藥逆市升近6%，收報23.15元。

分析：短期恐跌穿21000



宏高證券投資經理梁傑文表示，A股4月底至今已有大升幅，目前可能面對調整壓力，A股昨日走勢向下，以及市場對美國經濟衰退仍存憂慮，拖累港股下跌。他續指，恒指近期從低位曾重返22000水平，不排除持續調整，短期有機會跌穿21000關，惟投資者不需恐慌，可靜觀其變。