強積金半年跌13% 創歷來最差表現

積金評級公佈6月強積金表現調查，「積金評級所有基金表現指數」在6月、第2季以及今年首6個月分別下跌3.02%、7.29%及12.96%，是強積金成立以來，最差的首半年回報。計入每月的強積金供款，至6月底強積金成員平均帳戶結餘估計跌至約23.05萬元，較去年底的25.77萬元，減少2.72萬元。

人均結餘跌至約23萬



積金評級主席叢川普表示，雖然強積金成員戶口有損失，但強積金總資產仍穩企在1萬億元以上的心理關口，成員平均帳戶結餘仍在健康水平。積金局回應指，強積金為跨越30至40年的長線儲蓄投資，強積金計劃成員毋須過份擔心短期市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。



過去21年，強積金有14年錄得正回報，錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升。截至今年5月底，強積金自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.1%，高於同期的1.8%年率化通脹率。