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傳潤地洽購華夏幸福項目

2022-07-07 列印
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內房債務危機未過，部份房企出售資產自救。其中A股內房華夏幸福傳向華潤置地（1109）賣百億級項目武漢長江中心。新城發展（1030）擬向橫店影視出售旗下影院投資管理公司上海星軼，套現近30億元（人民幣，下同）。

去年初「爆煲」的華夏幸福，據內媒報道指，正就出售其下屬百億級地產項目武漢長江中心與潤地接洽，惟接近華夏幸福相關人士稱，「暫未看到相關消息，南方業務方面自主權較大，也有可能進行處置，有進一步結論會發佈相關公告」。

新城發展則公佈，正與潛在買方橫店影視股份簽署一項諒解備忘錄，根據備忘錄，橫店影視連同其聯繫人及第三方計劃收購上海星軼100%股權。
新城發展擬售影院公司

新城發展持有上海星軼97.6%股權，經各方約定後，橫店影視擬以總對價至少30億元，全數購入100%股權。
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