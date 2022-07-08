恒指低開高收漲56點 國泰升3%迎暫緩熔斷

美國聯儲局公佈6月議息會議記錄，當局承諾將繼續大幅加息壓抑高通脹，美股隔晚造好，惟中概股逆市向下，恒指昨低開233點，跌幅曾擴大至近400點，低見21200。港府決定即日起將暫緩個別航線「熔斷機制」，恒指午後由跌轉升，收造21643，升56點或0.26%。



國企指數收報7538，跌6點或0.09%；科指收報4780，跌21點或0.45%，成交金額1120.58億元。即月期指收21708，升202點，高水65點，成交9.5萬張。下月期指收報21665，升204點，成交956張。

憧憬受惠國策 體品股造好



港府決定，考慮到按社會成本效益，採取精準抗疫措施的大原則，決定即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行公告，目前正按機制停飛的航班亦可受惠重飛，航空股向好。國泰（293）漲3.14%，收報8.55元；東航（670）升1.71%；國航（753）走高4.5%；南航（1055）升3.72%。



內地商務部等17部門公佈，搞活汽車流通，擴大汽車消費若干措施的通知，汽車股造好，吉利（175）升6.71%，收17.5元，為表現最好藍籌股；比亞迪（1211）漲2.39%。



體育總局辦公廳印發《關於體育助力穩經濟促消費激活力的工作方案》的通知提出，加快投資建設，支持各地加快體育公園、全民健身中心等的體育設施建設進度。體育用品股向上，特步（1368）升3.66%，收報14.72元；安踏體育（2020）及李寧（2331）分別上漲2.57%及3.81%。

專家料上望22700



光大國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，受港府暫緩個別航線「熔斷機制」消息的刺激，再加上杜指期貨造好等因素帶動下，恒指周四由跌轉升。他續指，市場憧憬新政府能對外通關及慢慢放鬆隔離限制措施，對市場有正面影響。他又指美國將再次議息以及內地第二季的GDP數據也將出爐等，預期7月大市或出現波動，惟21000關料有支持，7月後或可上望22700。