車股回吐 阿里撐市恒指漲82點

美股隔晚造好，港股昨日隨外圍高開318點報21961點，惟A股高開低走，恒指升幅亦收窄，收報21725點，升82點；國指收報7551點，升12點；科指升28點，收報4808點。恒指本周累跌134點，舜宇光學科技（2382）一周累跌9.1%，為表現最差藍籌股；藥明生物（2269）累升11.4%，為本周表現最佳藍籌。



ATMXJ個別發展，阿里巴巴（9988）支撐大市，升3.7%，收報121元；美團（3690）跌1.1%，收報192.3元；騰訊（700）升0.3%，收報352.6元；小米（1810）升0.3%，收報13.46元；京東（9618）跌0.6%，收報245.8元。

內地航空旅遊股炒上



內地文化和旅遊部辦公廳昨晚發佈通知，即日起恢復旅行社和在線旅遊企業經營旅遊專列業務。內地航空股及旅遊股向好，東航（670）升3%，收報3.06元；國航（753）走高2.9%，收報6.69元；南航（1055）升3.1%，收報4.6元；攜程集團（9961）升2.1%，收報210元；華住（1179）彈高2.2%，收報30.3元。



部份汽車股回吐，吉利（175）跌0.7%，收報17.38元；比亞迪（1211）挫1.3%，收報320.8元；長汽（2333）下滑2.8%，收報14.6元；廣汽（02238）瀉1.2%，收報7.94元；五菱汽車（305）跌1.6%，收報1.25元。



香港股票分析師協會理事連敬涵指，港股昨日跟隨歐美外圍股市反彈，惟市場成交額偏淡及暫無利好消息支撐反彈，恒指從高位回落。他續指，市場仍觀望美國即將公佈6月非農就業人數、美息等數據是否利好美股，投資者入市謹慎，再加上市場已逐漸消化多項政策的利好消息，預期上望22500點有阻力，下望50天線約20950點料有支持。