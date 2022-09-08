人幣弱金融科技股領跌 恒指挫158點守19000關

內地8月進出口數據皆遜預期，加上人民幣進一步向下，港股受金融及科技板塊拖累，恒指昨日跌158點，收報19044點，19000點大關失而復得。大市連跌5日，累跌910點，成交額微升至861億元。分析指市場憂慮經濟環境拖累大市表現，預計短線上落區間為300至500點，料18500點有支持。



科技股昨日全線向下，百度（9888）挫3.7%，收報132.4元；快手（1024）跌4.1%，收報62.75元；京東（9618）跌1.2%，收報233.8元；阿里巴巴（9988）跌0.7%，收報87.4元；騰訊（700）跌0.8%，收報311.6元。

海底撈插逾4%藍籌最差



藍籌股跌幅顯著，金融板塊見回吐。友邦（1299）跌1.9%，收報73.05元，滙控（005）跌2%，收報47.8元；港交所（388）曾跌逾2%，低見300.2元，創逾兩年低位，收市跌0.8%，報304.4元。內需股亦偏軟，海底撈（6862）插4.3%，收報16.36元，為跌幅最大藍籌股。



內房股續逆市向上，潘石屹夫婦辭任SOHO中國（410）主席及行政總裁職務，該股彈11%，收報1.51元；中國海外（688）漲1.58%，收報22.45元；融信中國（3301）升4.1%，收報0.76元；碧桂園（2007）升0.4%，收報2.36元。



氫能源板塊表現亮眼，中國能源建設（3996）大漲15.6%，收報1.11元；中集安瑞科（3899）揚4.3%，收報9.16元；東岳集團（189）飆5.1%，收報8.91元。此外，早前獲納入深港通的香港航天科技（1725），逆市升14.2%，收報14.76元。

分析料18500見支持



光銀國際董事總經理林樵基表示，內地經濟數據表現遜預期，以及人民幣續跌，加上歐洲能源價格危機等問題，令市場憂慮經濟環境，新經濟股尤其受壓，拖累大市表現，預計大市短線上落區間為300至500點，料於18500點有支持，未來可留意本月美國聯儲局舉行的議息會議。