上季永久離港領積金增15%

以永久離港為理由提取強積金宗數再次增加，積金局表示，2022年第二季以不同理由（例如退休）提取強積金申索總數為52700宗，按季增加12%。當中第二季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為8600宗，按季增加14.7%，按年則增加7.5%，涉及金額21.14億元，按季及按年分別增加5%及0.9%。



以永久離港為由提取強積金宗數由2021年第三季9300宗，2021年第四季及2022年第一季分別跌至8700宗及7500宗。積金局表示，反映過去四季有關申索數目時有變動。由於計劃成員或擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。

整體總資產1.06萬億



另外，積金局昨日發表截至2022年6月號強積金統計摘要，截至2022年6月底，強積金總資產約10600億，其中扣除收費及費用後淨回報超過2490億。