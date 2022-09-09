A 股偏軟港股續挫 恒指6日瀉1099點

市場關注歐洲議息結果，隔晚美股反彈，惟港股跟隨A股走勢偏軟。受金融及內房股拖累，恒指收跌189點，報18854點，失守19000點關口。港股連跌第6日，累挫1099點，大市成交金額縮減至800億元。



恒指低開不足1點，早段最多曾升31點，報19075點，其後再度向下，最多跌240點，低見18803點，尾市跌幅輕微收窄，收跌189點，報18854點；國指跌76點，報6436點；科指報3974點，跌39點。

旭輝急跌13.6%



科技股走勢偏軟，騰訊（700）市值逾580億股份遭大戶轉倉疑部署沽貨，股價挫3.1%，收報301.8元；網易（9999）跌3.4%，收報132.1元；小米（1810）跌2.2%，收報10.56元。



內房股全線回吐，旭輝控股（884）瀉13.6%，收報1.78元；雅居樂（3383）跌7.1%，收報2.48元；融信中國（3301）跌3.9%，收報0.73元。



汽車股普遍向下，蔚來汽車（9866）經調整淨虧損按年擴大5.8倍，並料本季交付量最多增35%，股價跌0.9%，收報136.2元；比亞迪（1211）跌3%，收報216.2元；吉利汽車（175）跌3.1%，收報13.84元。



電力股逆市受捧，華能國電（902）漲6.1%，收報4.7元；華潤電力（836）升5.2%，收報16.9元；中國電力（2380）揚3.4%，收報4.57元；龍源電力（916）升1.9%，收報12.86元。

電力股逆市受捧



凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑表示，對大市看法暫時不太樂觀，雖然不排除短期內有反彈，但相信整體尋底格局未完結，由於市場負面因素較多，如美國加息、內地房地產問題及疫情反彈、大股東沽貨，以及台海危機等，相信短期港股仍然會繼續捱打，但預料18235點水平短期會有支持。