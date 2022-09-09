中銀加H按封頂息 P按僅加0.1厘

中銀香港（2388）終於出手上調新做按揭利率，據消息人士透露，中銀由下周四（15日）起，將H按封頂息調高0.25厘，至P（最優惠利率）減2.25厘，即把實際封頂息加至2.75厘。同時該行將P按息率加0.1厘，至P減2.4厘，即最新實際按息為2.6厘。惟上述按息調整只適用於二手樓按揭，一手樓按息維持不變。



消息指，中銀由9月15日起上調二手樓新做按揭利率。H按方面，封頂息率將由原來P減2.5厘，調高至P減2.25厘，即實際封頂息由2.5厘加至2.75厘。至於P按方面，按息由原來P減2.5厘上調至P減2.4厘，即實際按息由2.5厘加至2.6厘。

調整只適用二手按揭



今次中銀只調整二手樓按揭息率，但P按息率調整則未有跟足滙豐，只加0.1厘，少於滙豐及渣打的0.25厘加幅，即調整後中銀二手樓P按息率，將低於滙豐及渣打0.15厘，中銀一手樓H按封頂息及P按息率，仍維持P減2.5厘（實際按息2.5厘）。