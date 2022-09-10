內地通脹遜預期 港股勁彈507點

內地通脹及PPI升幅遜預期，市場憧憬內地或降準救經濟，加上人民幣回穩，資金追捧內房等板塊，帶挈港股飆升507點，收報19362點。大市6日累跌逾千點後，重上19000大關，全周累跌89點，連跌2周，成交金額升至922億元。



恒指高開39點已為全日低位，內地公佈全國居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）遜預期，市場憧憬內地放水，大市升幅擴大，最多急彈562點，高見19417點，最終以接近全日高位收市，收升507點，報19362點；國指升191點，收報6628點；科指升2.6%，收報4077點。

碧桂園飆16.8%藍籌最佳



據內地媒體報道，今年以來超過24個城市推出「一人買房全家幫」的措施，即子女買樓時，可提取父母的住房公積金餘額，父母亦可共同還款供樓，以三四線城市為主。內房股全線急彈，碧桂園（2007）急彈16.8%，收報2.57元，為表現最佳藍籌股；時代中國（1233）漲18%，收報1.25元；雅居樂（3383）升8.5%，收報2.69元；旭輝控股（884）升11.2%，收報1.98元。

樂普生物爆升2.8倍



醫藥股全線造好，藥明生物（2269）揚6%，收報66.7元；翰森製藥（3692）升3.3%，收報13.6元；華潤醫藥（3320）升4%，收報5.95元，創新高；樂普生物（2157）曾爆升近4倍，高見31.8元，收市仍升逾2.8倍，報25.1元。



科技股走勢向上，美團（3690）彈4.9%，收報179.9元；阿里（9988）升3%，收報89.8元；小米（1810）升2.3%，收報10.8元；騰訊（700）升1.7%，收報307元。惟嗶哩嗶哩（9626）次季虧損擴大兼收入展望遜預期，並遭多間大行下調目標價，股價急插16.3%，收報152.1元。



資深證券分析師彭偉新表示，內地經濟表現較差，市場寄望中央出手，故政策出台下令股市急彈，大市跌穿5月低位後，預料於3月低位應有支持，相信短期在美國聯儲局議息前，大市仍為上落格局。