銀債發行450億 最多獲發21手

政府公佈在政府債券計劃下零售部份第7批銀色債券的認購及配發結果，申請者最多可獲21手，其中197884份認購20手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。至於餘下認購20手以上的91756份申請，將先獲發20手債券，其後進行抽籤，其中24295份申請將獲配發多一手債券。

銀行推退款優惠吸客



政府共接獲289640份有效申請，申請債券本金總額達約625億元，因此政府將銀色債券最終發行額提高至450億元，高於目標發行額350億元，銀色債券將於下周三（14日）發行。



另一方面，信銀國際公佈推出銀債退款優惠，由9月14日至30日，客戶以銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率達3.2%，用以敍做定存的退款金額不設上限。富邦銀行（香港）亦表示，透過該行認購銀債客戶，於9月14日至30日期間，客戶以銀債退款開立定期存款，可享新資金定期存款優惠。