大市乏利好消息支持 恒指短期受制2萬點



美股三大指數上周高收近3至4%，今周市場焦點將落於美國公佈最新通脹數據，恒指上周五升逾500點，重回萬九大關，全周恒指仍跌89點，恒指夜期疲弱，收報19264點，跌99點，較恒指低水98點。分析料港股基本面仍缺乏利好實質因素支持，短期內仍維持弱勢，恒指在19000點至20000點區間上落。



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，恒指上周五表現料屬技術性反彈，由於港股基本面上仍缺乏利好消息支持，以及內地經濟復甦程度不及預期，料短期內港股弱勢維持，料恒指在19000點至20000點上落。他預料美國8月CPI數據或仍處於高位，市場對於美國未來加息憂慮未消，預期將對港股後市發展造成一定影響。

椽盛資本投資總監曾永堅亦表示，自內房危機爆發以來，內地政府從未真正推出大刀闊斧穩定市場信心的措施，但近日內地已頻頻傳出多個三四線城市推出釋放房屋購買力的措施，市場憧憬內地政府將加大拯救內房力度，加上隨著內地PPI及CPI數據比預期差，增加內地將採取寬鬆財政政策的預期，料恒指短期內有機會上試2萬關。

中創新航評估上市需求



新股方面，上周五已通過上市聆訊的中國鋰電池製造商中創新航科技，外電報道，該公司昨日至22日進行評估投資者對其上市的需求，估計集資最多20億美元。此外，四海國際（120）、世紀城市（355）及百利保（617）聯合公報，四海國際全附屬公司認購本港第4家特殊目的收購公司（SPAC）Interra Acquisition合共1221萬股A類股份及488.4萬份上市認股權證，涉資1.22億元。Interra將於本月16日掛牌。



美國財政部長珍妮特耶倫（Janet Yellen）日前表示，聯儲局將需要高超的技能和一些運氣，來實現軟著陸的目標。從長遠來看，她認為若不能控制通脹，便無法擁有強勁的勞動力市場。她認為美國冬天可能面對零售汽油價大升威脅，建議向俄羅斯石油出口價設上限，以壓抑油價。