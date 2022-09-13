灣仔恒大中心遭中信銀行接管

報道援引註冊處及土地註冊處文件稱，恒大香港總部由旗下子公司Pioneer Time持有，該子公司於2020年11月26日，以恒大中心作為抵押品擬得76億元貸款。
分析：內房仍能推動經濟
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫於國際金融論壇（IFF）上指，過去中國房地產被用於投機，而不完全是居住，現在政府試圖重新定位，料中國當局會參考新加坡拓展公共住房，未來這方面會有大量投資，仍能刺激中國經濟增長。
一家小型搬運公司近日紅爆網絡，網民紛紛畀like。數個搬運工體恤低收入基層家庭欠缺傢俬電器，趁客人搬屋時棄掉舊家電，檢收後集合起來，每月把一天定為「派送日」，義務出車，走遍全港各區，送給有需要的基層家...
2022-09-13
預計周四將登陸颱風「梅花」昨天從台灣以東向北移動，當地氣象局表示最快今天下午解除海警。中央氣象台預測，「梅花」今晨將穿過琉球群島進入東海南部海面，逐漸向浙江東北部沿海靠近，預計周四登陸或擦過該地區。中...
2022-09-13
英女皇伊利沙伯二世上周四與世長辭，她的靈柩周日從蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡，抵達愛丁堡荷里路德宮，沿途成千上萬民眾夾道送別。白金漢宮宣佈，女皇的國葬將在本月十九日於倫敦西敏寺舉行，周三起開放公眾瞻仰。英女皇...
2022-09-13
會德豐地產、恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I 昨日進行首輪銷售，涉及138伙，當中137伙以發價單方式推售，項目共售出約42伙，當中不乏大手客，以約2659.4萬連購2伙。大手...
2022-09-13
美股三大指數上周高收近3至4%，今周市場焦點將落於美國公佈最新通脹數據，恒指上周五升逾500點，重回萬九大關，全周恒指仍跌89點，恒指夜期疲弱，收報19264點，跌99點，較恒指低水98點。分析料港股...
2022-09-13
今夏加盟熱刺的巴西前鋒李察利臣，在上周歐聯D組首輪主場2:0勝馬賽時取得加盟後首個入球，表現深受領隊干地和隊長卡尼讚賞。此子今晚歐聯次輪作客士砵亭料繼續擔正，勢與卡尼攜手攻破士砵亭後防，客勝一點八四倍...
2022-09-13
薛影儀大馬着80蚊泳衣 晒象腳：我身形都OK薛影儀簽約嘅亞視子公司「亞洲電視數碼媒體有限公司」已經清盤，但未有影響到母公司運作，「永恆亞視」第一時間將阿儀及「最索經理人」林寶玉攬實唔放，安排兩人過檔...
2022-09-13
通關莫再遲近期商界要求通關之聲，十分響亮，廠商會會長史立德昨天又發聲，指商界希望當局放寬抵港檢疫方案至「0+7」，因為全球很多國家地區都取消了入境檢疫措施，質疑香港的安排比較落後和保守。他擔心如果繼續...
2022-09-13
昨日舉行新季開鑼戰，文廄「金鑽貴人」在特首盃大熱掄元，而潘頓則勝出「非凡魅力」、「佳尊三」和「東方飛影」，另有兩場亞軍，於第九場後提前成為騎師王。至於沈集成和姚本輝都起孖，前者成為練馬師王，後者頭馬則...
2022-09-12