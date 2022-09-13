灣仔恒大中心遭中信銀行接管

中國恒大（3333）旗下位於灣仔的中國恒大中心確認已被貸方接管，本地傳媒引述資料報道，恒大中心為上周二遭債權人國企中信銀行（998）下屬的中信銀行國際，申請委任接管人接管，料事件與恒大抵押總部以獲得76億元貸款有關。受房企財困影響，內房市場仍處於下行狀態，惟有分析指，「房地產行業仍將是中國經濟增長的驅動力」。



報道援引註冊處及土地註冊處文件稱，恒大香港總部由旗下子公司Pioneer Time持有，該子公司於2020年11月26日，以恒大中心作為抵押品擬得76億元貸款。

分析：內房仍能推動經濟



北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫於國際金融論壇（IFF）上指，過去中國房地產被用於投機，而不完全是居住，現在政府試圖重新定位，料中國當局會參考新加坡拓展公共住房，未來這方面會有大量投資，仍能刺激中國經濟增長。