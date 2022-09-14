拜登撐美生物技術抗華 恒指跌35點藥明瀉兩成

港股於中秋假期後復市，美股隔晚造好，恒指周二隨外圍高開42點，最多升130點見19492點。其後傳出美國總統拜登即將簽署生物技術新行政命令，嚇窒生物科技股，藥明生物（2269）急瀉19.94%。恒指無力向上，尾市轉跌，恒指收報19326點，跌35點或0.18%。



國指升4點，收報6633點；科指收報4069點，跌8點或0.2%；大市成交949億元。外電報道，美國總統拜登當地時間12日簽署了一項鼓勵美國生物技術生產和研究的行政命令。報道稱，此舉是為了對抗來自中國生物技術方面的挑戰。生物科技股受挫。藥明生物急瀉19.94%，收報53.4元，為表現最差的恒指成份股；藥明康德（2359）大跌16.81%；泰格醫療（3347）急跌9.67%；康龍化成（3759）下滑14.68%，收報42.15元。



濠賭股造好。澳門賭牌公開競投將於周三（14日）截標，金沙中國（1928）總裁王英偉接受澳門媒體訪問時透露，有信心獲得未來10年澳門博彩特許經營權，金沙中國揚2.32%，收報17.68元；銀娛（027）升1.77%；永利澳門（1128）漲6.14%；澳博（880）升6.06%。

iPhone 14預售佳 手機股揚



iPhone 14系列手機預售表現好，隔晚蘋果大漲3.85%，港股蘋果概念股亦受追捧。舜宇光學（2382）揚2.26%，收報104.1元；高偉電子（1415）漲5.02%；比亞迪電子（285）升6.34%；瑞聲科技（2018）走高0.69%。



專家料港股維持上落市



宏高證券投資經理梁杰文表示，早前美國已限制晶片出口至中國，現時美國再對中國的生物科技有行動，故引發了市場對生物科技股前景的憂慮，進而影響周二港股的表現。他續指，市場或已消化公司業績的消息，再加上亦暫無利好消息支撐港股向上，預期港股短期內繼續處於底部掙扎，恒指將在19000點至20000點區間上落。